Kunstmestmaker OCI heeft weinig last van coronapandemie

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestmaker OCI heeft geen directe last gehad van de uitbraak van het coronavirus, maar had wel last van lagere prijzen voor stikstof en methanol. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht over de cijfers van het derde kwartaal.

De inkomsten stegen in het derde kwartaal met bijna een vijfde tot 752 miljoen euro. De aangepaste brutobedrijfsresultaten stegen met bijna 80 procent tot 192 miljoen euro. Een jaar geleden waren die nog 107 miljoen euro. Het bedrijf verkocht ruim een derde meer.

De verkoopprijzen waren in de maanden juli, augustus en september lager dan dezelfde periode een jaar geleden. Deze terugval kon gecompenseerd worden door een lagere gasprijs, aldus het bedrijf. De aangepaste netto verliezen kwamen uit op 67 miljoen euro tegenover 120 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Dat kwam onder meer door de sluiting van bepaalde fabrieken vanwege inspecties, die inmiddels succesvol zijn afgerond, aldus het bedrijf.

Esso

OCI maakte ook bekend een deal te hebben gesloten met het Britse brandstofbedrijf Esso, om biobrandstof te leveren in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt over de deal. De biobrandstof bestaat uit een mix van bio-ethanol en methanol, dat vermengd wordt met de reguliere brandstof die Esso in het Verenigd Koninkrijk verkoopt.

OCI-topman Ahmed El-Hoshy wil met de samenwerking met ExxonMobil, het moederbedrijf van Esso, het gebruik van bio-methanol stimuleren om de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij reguliere brandstoffen tegen te gaan. Het mengen van brandstoffen is volgens de topman de marktstandaard vanwege toenemende regulering van brandstoffen.

OCI is naar eigen zeggen marktleider in het produceren van bio-methanol, dat gemaakt wordt in hun methanol-fabrieken in Nederland en de Verenigde Staten.