Richemont klimt uit pandemiedal door sterke groei in China

GENÈVE (AFN) - Richemont, het moederbedrijf van onder meer juwelenmaker Cartier, ziet de markt voor luxeproducten weer aantrekken en klimt door sterke verkopen in China uit het pandemiedal. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht over de halfjaarcijfers.

Topman Johann Rupert zegt dat de coronapandemie "ongeëvenaard" heeft huisgehouden in het bedrijf. Wel zegt hij dat "de sterke aanwezigheid in China en een versnelling van digitale initiatieven" de consequenties van de pandemie hebben verzacht. Winkels moesten namelijk tijdelijk sluiten en het bedrijf had last van een halvering van het wereldwijde toerisme.

Daarnaast verbeterde het bedrijf de kwaliteit van de distributie en voorraden. Om de financiële situatie van het bedrijf op niveau te houden om de coronapandemie door te komen, gaf Richemont een obligatielening uit ter waarde van 2 miljard euro.

Omzet

In de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar daalde de omzet met ruim een kwart ten opzichte van een jaar geleden naar bijna 5,5 miljard euro. Dat was een jaar geleden in dezelfde periode nog bijna 7,4 miljard euro. De winst kwam uit op 159 miljoen euro, tegenover 869 miljoen euro in dezelfde periode een jaar geleden.

Het bedrijf zag weer een lichte stijging van de verkopen in het tweede kwartaal, nadat deze in het eerste kwartaal nog met bijna de helft daalden. Met name de verkopen in China trokken aan, daar werd ruim driekwart meer verkocht.