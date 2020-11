Verzekeraar Allianz krikt nettowinst op ondanks coronacrisis

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Allianz had in het derde kwartaal wederom last van de coronacrisis, maar de Duitse verzekeraar toonde naar eigen zeggen wel veerkracht. In de zomermaanden gingen de resultaten over de gehele linie niet meer zo hard omlaag als in de voorgaande periode. Ook ging er verrassend een hogere nettowinst in de boeken.

De omzet zakte op jaarbasis ruim 6 procent tot 31,4 miljard euro, terwijl het operationele resultaat bijna 3 procent lager uitkwam op 2,9 miljard euro. In het tweede kwartaal ging dat laatste winstcijfer nog met zo'n 19 procent omlaag. Onder de streep hield Allianz dit keer bijna 6 procent meer over dan een jaar eerder, met 2,1 miljard euro. De toegenomen nettowinst dankt het concern aan goede resultaten uit investeringen.

Vanwege de onzekerheden rondom de coronacrisis gaf de verzekeraar opnieuw geen prognose voor heel het jaar af. Ook heeft het concern besloten zijn eerder al opgeschorte aandeleninkoopprogramma voor dit jaar niet langer uit te voeren. Volgens dat programma had Allianz eigenlijk nog voor 750 miljoen euro aan aandelen in moeten kopen.

De virusuitbraak bracht Allianz, en ook andere verzekeraars, eerder dit jaar in een lastig parket. De pandemie zorgt aan de ene kant voor hogere claims door gecancelde evenementen en andere problemen waar bedrijven mee kampen. Tegelijkertijd sluiten consumenten bijvoorbeeld minder reis- of autoverzekeringen af.