Opslagtanks voor olie Vopak nog voller

He aandeel Vopak gaat heel goed presteren de komende tijd. Waarom? De vraag naar olie hangt die af van Biden.Biden legt "Fracking" in de VS geen beperkingen op, heeft hij tijdens verkiezingen onderstreept. Er werken namelijk veel mensen in deze sector.



In 2035 verwacht men dat max 20-25% elektrisch rijdt. MAX. En dan moeten de overheden hun subsidies handhaven. Terwijl we juist nu zien dat de subsidies omlaag gaan. Immers de overheden gaan hun geld hard nodig hebben voor Corona-effect.



De niet OECD landen waar veruit de meeste mensen wonen hebben een toenemende vraag naar olie. Die rijden scooters, diesel en benzine. Die hebben d luxe niet eens om aan EV's te denken. Echt niet.



Olie blijft tot 2030 in een stijgende vraag, nadat de lockdown's verleden tijd zijn. Er is namelijk een tekort aan energie voor de wereldbevolking (bijv. 25% inwoners Afrika hebben stopcontact). We willen allemaal zo graag naar waterstof en zo, en wie gaat dat betalen denk je. De overheden?



Het zijn de Oil Majors die van olie, via aardgas de reis naar waterstof (2035 en verder) gaan maken. Je kunt nu beter beleggen in bedrijven die olie en aardgas kunnen opslaan, transporteren, Vopak is daar een mooi voorbeeld van. Vergeet ook niet de Amerikaanse pijpleiding bedrijven. Die gaan het ook goed doen omdat de doorzet van aardgas naar liquification voor laden LNG schepen sterk zal toenemen. Vraag LNG verdubbelt en die LNG moet wel eerst opgeslagen worden voordat distributie plaats vindt.



Kortom Vopak, veel potentie.



Oilexpert.nl