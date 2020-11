Opslagtanks voor olie Vopak nog voller

ROTTERDAM (AFN) - De opslagtanks van Vopak voor olie waren in het derde kwartaal van dit jaar nog voller dan in de eerste helft van het jaar. Door het grote aanbod op de oliemarkt was er veel vraag naar opslagcapaciteit. Volgens Vopak bleef de vraag naar opslag in andere marktsegmenten robuust.

De opslagtanks waren voor 91 procent gevuld tegen 82 procent in de eerste helft van vorig jaar. In het eerste halfjaar kwam de bezettingsgraad uit op 88 procent. Vopak had in april al aangegeven dat de opslagtanks voor olie voller zouden raken door het zogeheten contango-effect, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van prijsstijgingen.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten bedroeg in het derde kwartaal bijna 196 miljoen euro tegen bijna 394 miljoen euro een jaar eerder. Die daling had te maken met negatieve wisselkoerseffecten en de desinvestering van terminals, waardoor er minder capaciteit was. Er werd een nettowinst geboekt van ruim 79,5 miljoen euro.