Ook justitie Californië onderzoekt Facebook

LOS ANGELES (AFN/RTR) - Aanklagers in de Amerikaanse staat Californië onderzoeken de rol van Facebook in het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Het onderzoek loopt al 18 maanden, maar kwam nu pas naar buiten doordat uit rechtbankdocumenten bleek dat stukken bij de technologiegigant zijn opgevraagd.

Facebook staat al onder veel druk binnen- en buitenland vanwege privacybezwaren, mogelijke concurrentieproblemen en de vraag van toezichthouders of de geplande cryptomunt libra van Facebook wel zo'n goed idee is. Ook kijken al 47 andere Amerikaanse staten naar de manier waarop Facebook met gebruikersgegevens is omgegaan in relatie tot data-analysebureau Cambridge Analytica.

Afgelopen zomer kreeg Facebook nog een boete van 5 miljard dollar van toezichthouder FTC wegens een aantal privacybezwaren, waaronder het ongeoorloofd doorspelen van gegevens naar Cambridge Analytica.