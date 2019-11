Gepubliceerd op | Views: 969

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zakten woensdag in de middaghandel onder de recordniveaus van een dag eerder op nieuws van het handelsfront. Het optimisme over een aanstaande gedeeltelijke deal met China kreeg een tik na berichten over mogelijk uitstel van de geplande ondertekening tot volgende maand december.

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 27.482 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,1 procent tot 3071 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 8406 punten.

Computer- en printerfabrikant HP Inc steeg flink na berichten dat kopieermachine- en printerfabrikant Xerox een overnamebod wil doen op het bedrijf, maar zag een deel van de koersstijging verdampen tot plus 10,3 procent na nieuws dat de geboden prijs lager is dan gehoopt. Xerox won 3,3 procent.

Office Depot

Het kwartaalcijferseizoen is in de Verenigde Staten over het hoogtepunt, al kwam wel nog een aantal voornamelijk minder grote bedrijven met resultaten. Kantoorartikelenhandelaar Office Depot (plus 13,5 procent) meldde een lagere omzet met een stabiele nettowinst. Office Depot gaf verder aan haar bedrijfsstructuur onder te loep te nemen en daarbij het opzetten van een houdstermaatschappij te overwegen.

Cosmeticamaker Coty maakte een koerssprong van 14 procent. Het bedrijf deed met name goede zaken via Amazon en kwam met beter dan verwachte resultaten.

Microchip Technology

Chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende cijfers van chipproducent Microchip Technology. De vooruitzichten van het bedrijf vielen zwakker uit dan analisten hadden verwacht. Het aandeel Microchip Technology ging 5,7 procent omlaag. Intel, Advanced Micro Devices (AMD) en Micron Technology leverden tot 2,3 procent in.

Andere ondernemingen met resultaten waren onder meer zorgdienstverlener CVS Health, zorgverzekeraar Humana, fastfoodketen Wendy's, gouddelver Barrick Gold, pizzaketen Papa John's en Capri Holdings, het moederbedrijf van modemerken Michael Kors, Jimmy Choo en Versace. Nabeurs openen chipreus Broadcom en fitnesstrackerfabrikant Fitbit de boeken.

Uber

Taxibedrijf Uber stond onder druk nadat een lockup periode afliep waardoor er extra aandelen werden verhandeld. Het aandeel zakte 4,3 procent. Facebook verloor 1,1 procent na een bericht dat aanklagers in de staat Californië zich verdiepen in het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica.

De euro was 1,1069 dollar waard, tegen 1,1070 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 56,39 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent minder op 61,85 dollar.