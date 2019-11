Gepubliceerd op | Views: 601

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Het Belgische postbedrijf Bpost heeft een nieuwe topman gevonden. Jean-Paul Van Avermaet komt over van de Belgische tak van beveiligingsbedrijf G4S, waar hij dezelfde functie bekleedt. Bij Bpost zal hij Koen Van Gerven opvolgen, die enkele maanden geleden zijn vertrek aankondigde.

Van Gerven, die een aanstelling heeft tot eind februari, was niet onomstreden. Sinds zijn aantreden in 2014 was hij onder meer betrokken bij de mislukte overname van de Nederlandse branchegenoot PostNL. Daarna werd het Amerikaanse Radial voor 820 miljoen dollar ingelijfd, maar dat bedrijf bleek verlieslatend.

Verder kampt Bpost in België met de krimpende postmarkt. Waar PostNL in Nederland de oplossing zoekt in een samengaan met concurrent Sandd wordt in België gewerkt aan een nieuw distributiemodel. Daarbij wordt urgente post, die de volgende dag wordt bezorgd, duurder dan overige poststukken, die binnen drie dagen worden bezorgd.