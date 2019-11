'Groot Chinees belang in Swiss Re'

Gepubliceerd op | Views: 584 | Onderwerpen: China

ZÜRICH (AFN) - China Pacific Insurance Group voert gesprekken over een deelneming ter waarde van minstens 2 miljard dollar in de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re. Dat laten ingewijden met kennis van de zaak weten aan persbureau Bloomberg.

Als onderdeel van de deal zou Swiss Re dan 500 miljoen tot 1 miljard dollar investeren in China Pacific. Naar verluidt zijn de onderhandelingen tussen beide partijen al vergevorderd en kan spoedig het nieuws over de samenwerking naar buiten worden gebracht. Er is overigens nog geen zekerheid dat de deal doorgaat, aldus de bronnen.

De marktwaarde van Swiss Re bedraagt circa 35 miljard dollar. Op de beurs van Zürich zat het aandeel in de lift door de berichten.