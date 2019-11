Plussen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. Beleggers verwerkten opnieuw vooral veel bedrijfsresultaten. In Amsterdam, waar de toonaangevende AEX-index zijn hoogste stand sinds mei 2001 verder aanscherpte, vielen cijfers van Ahold Delhaize en Aperam in de smaak.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent hoger op 594,93 punten. De MidKap zakte licht tot 884,41 punten. Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

Ahold Delhaize stond bovenaan bij de hoofdfondsen met een winst van 5 procent. De Nederlandse-Belgische supermarktketen kwam met beter dan verwachte resultaten. Staalconcern ArcelorMittal eindigde met een min van 2,5 procent onderaan in de AEX.

Aperam

In de MidKap was Aperam veruit de sterkste stijger met een plus van 10,7 procent. De roestvrijstaalproducent boekte afgelopen kwartaal een flink lagere omzet en nettowinst, maar behaalde volgens analisten van Morgan Stanley wel een beter dan verwacht operationeel resultaat. Postbedrijf PostNL sloot de rij met een verlies van 3,1 procent. Raambekleder Hunter Douglas daalde 0,7 procent op de lokale markt na een daling van de kwartaalomzet.

Société Générale dikte 3,4 procent aan in Parijs na resultaten van de Franse bank. Ook de handelsupdate van de Franse treinmaker Alstom (plus 0,4 procent) viel in de smaak. In Londen leverde warenhuisketen Marks & Spencer 0,2 procent in na cijfers.

Wirecard

De Duitse betalingsverwerker Wirecard verloor 1,2 procent in Frankfurt na publicatie van resultaten. Automaker BMW, die ook met cijfers kwam, won 1 procent. Het Duitse sportmerk Adidas voerde de omzet in het derde kwartaal op en is naar eigen zeggen op weg naar een recordjaar, maar zakte desondanks 5,4 procent.

De euro was 1,1070 dollar waard, tegen 1,1067 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 56,85 dollar per vat. Brentolie kostte 1 procent minder op 62,30 dollar.