VEB laakt VolkerWessels voor laat melden bod

AMSTERDAM (AFN) - VolkerWessels had eerder openheid moeten geven over het overnamebod door grootaandeelhouder Reggeborgh. Dat zegt beleggersvereniging VEB, die stelt dat het bouwbedrijf mogelijk onrechtmatig heeft gehandeld door investeerders niet tijdig te voorzien van koersgevoelige informatie.

Vorige week dinsdag maakte VolkerWessels bekend dat Reggeborgh het bedrijf volledig wil inlijven voor 21,75 euro per aandeel. Voorafgaand aan de bekendmaking liep de koers van het aandeel al op en werd er veel meer dan normaal in het aandeel gehandeld. Sommige beleggers verkochten hun aandeel toen en liepen daardoor mogelijk geld mis, omdat zij niet op de hoogte waren van het bod.

Volgens de VEB is duidelijk dat grootaandeelhouder Reggeborgh en VolkerWessels al eerder in gesprek waren over een overname. De vereniging zegt dat wel meer beursondernemingen het eerder niet zo nauw namen met hun omgang met voorwetenschap. Dat leidde toen in veel gevallen tot compensatie voor gedupeerde beleggers.