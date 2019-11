Nieuwe projecten en aandelenuitgifte WDP

Gepubliceerd op | Views: 388

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedbedrijf WDP gaat voor 70 miljoen euro drie nieuwe projecten in België en Nederland opzetten. Die zijn door het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft aan de Amsterdamse beurs, al verhuurd. Verder gaat WDP voor 200 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven.

Van de nieuwe projecten staat er één in het Belgische Londerzeel. In Nederland worden projecten in Den Bosch en Nieuw Reijerwaard ontwikkeld de komende tijd. Inclusief de 70 miljoen euro die WDP voor die drie projecten uittrekt heeft het bedrijf al 475 miljoen aan investeringen aangekondigd in het eerste jaar van zijn strategisch plan. WDP denkt de kaap van de 500 miljoen euro te kunnen ronden dit jaar.

De aandelenuitgifte doet WDP naar eigen zeggen om de financiële slagkracht te verhogen en het eigen vermogen te versterken. Daarmee wil het bedrijf zorgen dat de uitvoering van het groeiplan voor de jaren tot en met 2023 geen vertraging oploopt.

De uitgifte vindt plaats via een versneld private plaatsing. Het aandeel is daarom geschorst tot de plaatsing is afgerond. WDP verwacht dat donderdag zover is. De familie Jos De Pauw heeft al vastgelegd dat het een vijfde van de nieuwe aandelen te kopen.