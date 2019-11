ISS-baas vindt gestelde doelen te ambitieus

Gepubliceerd op | Views: 587

KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - De Deense schoonmaakreus ISS, dat tevens facilitaire diensten aanbiedt, zet het mes in zijn jaardoelen. Volgens topman Jeff Gravenhorst waren de eerder uitgesproken verwachtingen te ambitieus. De bijstelling zorgde voor een koersdreun voor het aandeel ISS in Kopenhagen waar het woensdag in de vroege handel dik 16 procent aan beurswaarde kwijtspeelde.

ISS zag zichzelf na de cijfers over het derde kwartaal onder meer genoodzaakt de verwachtingen voor de winstmarge en de vrije kasstroom te verlagen. Het meetperiode werd afgesloten met een omzetgroei van 8,9 procent. Daarbij hield ISS, dat wereldwijd actief is, zijn verwachting voor een autonome omzetgroei in stand.

Het bijstellen van de eigen prognoses noemde Gravenhorst teleurstellend. Volgens hem was sprake van enkele eenmalige tegenvallers, zonder die expliciet te benoemen. Het bedrijf geeft zichzelf twaalf maanden de tijd om een investeringsprogramma te voltooien. In die periode moet ook een verbeterplan worden opgesteld. De doelen van ISS voor de middellange termijn blijven in stand, maar wel met een vertraging van een jaar.