Recordaantal transacties voor DeGiro

AMSTERDAM (AFN) - Onlinebroker DeGiro heeft nog nooit zo veel transacties verwerkt als in het derde kwartaal. De teller bleef steken op een kleine 5 miljoen. Ook het aantal rekeningen en de omzet gingen flink omhoog, zo kwam naar voren uit een handelsbericht.

DeGiro kreeg er een kleine 30.000 nieuwe rekeningen bij, een stijging van 7,3 procent. Met de toename van het aantal transacties droeg die klantenaanwas ertoe bij dat de omzet met 14,8 procent steeg naar 15,2 miljoen euro.

Over de eerste drie kwartalen staat de omzet op 44,2 miljoen euro, een stijging van 9,4 procent. Na negen maanden is DeGiro winstgevend, zegt DeGiro zonder dat concreet te maken.

De broker vernieuwt zijn platform voor klanten in het lopende kwartaal waardoor het naar eigen zeggen makkelijker in gebruik wordt. Volgend jaar komt DeGiro met een abonnement waardoor klanten voor een vast bedrag per maand onbeperkt in bepaalde Amerikaanse aandelen kunnen handelen zonder transactiekosten.