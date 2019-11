Minder omzet en winst voor Axel Springer

Gepubliceerd op | Views: 219

BERLIJN (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse uitgever Axel Springer heeft over de eerste drie kwartalen van het jaar lagere resultaten in de boeken gezet. Toch weet het bedrijf achter kranten als Bild en Die Welt naar eigen zeggen aardig het hoofd te bieden aan moeilijke marktomstandigheden.

De omzet over de eerste negen maanden bedroeg bijna 2,3 miljard euro, een kleine 3 procent minder een jaar eerder. Op eigen kracht was evenwel sprake van een omzetstijging met 0,2 procent. Het bedrijfsresultaat (ebitda) zakte met bijna 19 procent tot ongeveer 440 miljoen euro. Axel Springer handhaaft zijn financiële verwachtingen voor heel 2019. De prognose was in september al naar beneden bijgesteld.

Axel Springer wordt overgenomen door KKR, samen met de oprichtersfamilie van Axel Springer en topman Mathias Döpfner. Die deal, waarover toezichthouders nog moeten beslissen, moet helpen bij de groeistrategie van het bedrijf voor de lange termijn.