Marks & Spencer heeft lek nog niet boven

LONDEN (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Britse warenhuisketen Marks & Spencer heeft flink minder winst behaald in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar. De onderneming had vooral te lijden onder matige verkopen van kleding en woningartikelen. Die afdelingen hadden last van slechte beschikbaarheid van de producten.

De winst voor belastingen en eenmalige posten kwam uit op 176,5 miljoen pond, omgerekend ruim 205 miljoen euro. Dat was een daling van 17 procent. De omzet ging met 2 procent omlaag tot 4,9 miljard pond.

De omzet bij kleding en thuisartikelen liep met 5,5 procent terug op vergelijkbare basis. De herstructurering die Marks & Spencer daar heeft ingezet begint volgens het bedrijf nu wel vrucht te dragen. In oktober waren de cijfers beter. De voedselafdeling haalde op vergelijkbare basis een omzetgroei van 0,9 procent.

Marks & Spencer blijft rekening houden met een no-dealbrexit en kijkt gelijk naar de gevolgen van de deal van de Britse premier Boris Johnson. Het winkelbedrijf zegt de meeste mogelijke effecten goed in kaart te hebben gebracht en voorbereid te zijn op alle scenario's.