AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het operationele resultaat van Aperam was beter dan voorzien. Ook per ton geleverd staal zette Aperam een hoger operationeel resultaat in de boeken, merken analisten van Morgan Stanley op.

De vrije kasstroom viel eveneens hoger uit dan verwacht en die werd door Aperam aangewend om de schuldenlast te verlagen. Daarmee ligt het roestvrijstaalbedrijf voor op schema en Aperam gaf al aan in het vierde kwartaal meer schulden af te willen lossen. Morgan Stanley heeft een equalweight-advies voor het bedrijf.

Analisten van Jefferies wijzen op de betere resultaten die de Braziliaanse tak van Aperam in de boeken zette. De verwachting van een iets hoger operationeel resultaat komt overeen met de consensus van analisten. Jefferies heeft een buy-advies voor Aperam.

Solide

Bij ING zijn analisten van oordeel dat Aperam een "solide" kwartaal heeft laten zien te midden van moeilijke marktomstandigheden. De prognose blijft gezien de situatie op de markt nog wel voorzichtig, merken de marktvorsers op. ING handhaaft zijn hold-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 25 euro.

Het aandeel Aperam stond woensdag omstreeks 09.45 uur 6,9 procent hoger op 26,27 euro. Daarmee was het fonds met afstand de sterkste stijger in de MidKap.