Azië en VS zitten Hunter Douglas dwars

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder en producent van bouwproducten Hunter Douglas heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een lagere omzet in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf, vooral bekend van het merk Luxaflex, kampte met lagere verkoopvolumes in Azië en de Verenigde Staten en negatieve wisselkoerseffecten.

Hunter Douglas zette in de meetperiode een omzet van 890,9 miljoen dollar in de boeken, tegen 923,6 miljoen dollar een jaar eerder. Volgens het bedrijf daalden de verkoopvolumes in de periode met 1,1 procent en hadden wisselkoerseffecten een negatief effect van 2,6 procent. Overnames en verkopen van bedrijfsonderdelen pakten per saldo licht positief uit voor het Rotterdamse bedrijf.

Het bedrijfsresultaat viel met 87,4 miljoen dollar 3,6 procent lager uit. Op basis van lokale valuta was volgens het bedrijf in alle regio's sprake van een plus met uitzondering van wederom de VS en Azië. De winst steeg met bijna 19 procent tot 70,1 miljoen dollar.

Hunter Douglas rekent in de nabije toekomst op aanhoudende maar tragere groei in de Verenigde Staten, Europa, en Azië. Voor Latijns-Amerika rekent de onderneming op een verbetering voor het economische klimaat.