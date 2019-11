Sportmerk Adidas voorziet recordjaar

Gepubliceerd op | Views: 143

HERZOGENAURACH (AFN) - Sportmerk Adidas heeft de omzet in het derde kwartaal opgevoerd. Het Duitse merk met de drie strepen had geen last meer van leveringsproblemen in de Verenigde Staten en verkocht daar flink meer. Ook in Europa en Azië trokken de verkopen aan. Adidas is naar eigen zeggen dan ook op weg naar een recordjaar.

De omzet groeide in de verslagperiode met 9 procent naar 6,4 miljard euro. Voor het lopende kwartaal voorziet Adidas een verdere versnelling van de omzetgroei. De winst nam echter met 2 procent af naar 644 miljoen euro. Dat komt volgens het Duitse concern door hogere kosten voor luchtvracht en meer verkoop van goedkope producten. Ook de nieuwe boekhoudmethode IFRS 16 had zijn weerslag.

Adidas bevestigde zijn verwachting van een omzetgroei van tussen de 5 procent en 8 procent voor heel het jaar. De nettowinst moet uitkomen tussen de 1,88 en 1,95 miljard euro, een stijging van tussen de 10 en 14 procent.