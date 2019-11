'Unilever gepolst voor belang kruidenmaker'

Gepubliceerd op | Views: 325

ISLAMABAD (AFN/BLOOMBERG) - De Pakistaanse specerijenmaker Shan Foods overweegt een meerderheidsbelang in de onderneming te verkopen. Het heeft daarvoor meerdere partijen benaderd, waaronder de in Amsterdam genoteerde verzorgings- en voedingsmiddelenreus Unilever, zo zeggen ingewijden.

Shan Foods zou al een adviseur in de arm hebben genomen. Aan het hele Pakistaanse bedrijf zou een prijskaartje van 250 miljoen dollar hangen. Shan Foods, dat bekend is van zijn kleine doosjes met kruiden en specerijen uit de Zuidoost-Aziatische keuken levert zijn producten in 65 landen wereldwijd.

Unilever is al actief in Pakistan waar het momenteel garen spint bij overheidsmaatregelen om de lokale economie aan te jagen. Het land probeert de import van levensmiddelen zo veel als mogelijk te ontmoedigen. Unilever Pakistan zette over de eerste negen maanden van het jaar 7 procent meer omzet in de boeken.

Shan Foods en Unilever onthielden zich van commentaar.