Risicodirecteur NN gaat naar Aviva

Gepubliceerd op | Views: 413

DEN HAAG (AFN) - Jan-Hendrik Erasmus treedt eind dit jaar terug als risicodirecteur van verzekeraar NN Group. Hij gaat in februari in dezelfde functie aan de slag bij de Britse verzekeraar Aviva, zo werd woensdag bekend.

NN is inmiddels een proces begonnen om een opvolger van Erasmus te vinden. Erasmus trad in september 2016 toe tot de directie van NN en was sinds 1 oktober van dat jaar Chief Risk Officer .