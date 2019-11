'Xerox wil computerfabrikant HP overnemen'

Gepubliceerd op | Views: 299

NEW YORK (AFN/RTR) - De Amerikaanse kopieermachine- en printerfabrikant Xerox overweegt een miljardenbod op computer- en printerfabrikant HP. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Een deal zou twee van de grootste namen op het gebied van kantoorapparatuur samenvoegen.

Xerox zou 27 miljard dollar willen betalen voor HP, in aandelen en contanten. Onduidelijk is nog hoe de onderneming een overname van het veel grotere HP precies wil financieren. Volgens de krant is er al wel een informele afspraak met een grote bank gemaakt voor een deel van het bedrag en heeft Xerox een aantal miljarden in kas sinds de verkoop van zijn belang in Fuji Xerox.

Het bestuur van Xerox is naar verluidt afgelopen dinsdag bijeen gekomen om de stap te bespreken. Beide bedrijven waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

De internationale markt voor print- en kopieerapparatuur staat al enige tijd onder druk, door de beweging van bedrijven naar de cloud en andere internetdiensten. HP worstelt al tijden op de markt voor personal computers, benoemde recent een nieuwe topman en snijdt hard in zijn personeelsbestand om kosten te besparen. De printdivisie van de onderneming, momenteel een belangrijke winstbron, ziet de opbrengsten ook afnemen.