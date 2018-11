Moody's verhoogt rating NXP

Gepubliceerd op | Views: 187 | Onderwerpen: Moody's

NEW YORK (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's verhoogt de kredietwaardigheid van het in New York genoteerde Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors. Het bureau wijst daarbij onder meer op de sterke kasstroom en het duidelijk uitgesproken financiële beleid van NXP.

De rating gaat van Ba1 naar Baa3 en de outlook is stabiel. Verder stelt Moody's dat NXP een sterke leiderschapspositie heeft in de chipmarkt in de automotive-industrie en ook nog andere sectoren. Ondanks uitdagingen voor de chipmarkt waaronder de Amerikaans-Chinese handelsoorlog voorziet de kredietbeoordelaar verdere groeimotoren voor de halfgeleiderindustrie op de langere termijn. Het aandeel NXP zat op Wall Street in de lift.