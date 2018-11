Koerssprong Symantec na overnamegerucht

Gepubliceerd op | Views: 481

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Cyberveiligheidsbedrijf Symantec schoot dinsdag op de beurs in New York hard omhoog door overnamegeruchten. Persbureau Reuters schrijft dat de onderneming is benaderd door investeringsmaatschappij Thoma Bravo voor een overname. De koers sprong tot wel 17 procent omhoog.

Symantec is 's werelds grootste maker van software voor cyberveiligheid zoals het antivirusprogramma Norton. Volgens bronnen tegen Reuters heeft Thoma Bravo het bedrijf laten weten een bod te overwegen, maar dat er geen zekerheid is dat een deal zal worden gesloten. Beide partijen wilden geen commentaar geven op de berichten. De marktwaarde van Symantec bedraagt meer dan 14 miljard dollar.