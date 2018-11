BAM herontwikkelt voormalig Telegraafgebouw

Gepubliceerd op | Views: 793

AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat het voormalige Telegraafgebouw in de binnenstad van Amsterdam herontwikkelen. De opdracht is afkomstig van Kroonenberg Groep, de eigenaar van het voormalige Telegraafgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht op de website van BAM.

Het monumentale drukkerij- en kantoorgebouw uit 1930 is sinds 2016 eigendom van Kroonenberg. Met de herontwikkeling ontstaat een nieuw gebouw dat voorziet in hoogwaardige kantoorruimte en een imposante ruimte dankzij de koppeling met Kalverstraat 28. In oktober is het hoogste punt bereikt van de nieuwe panoramaverdieping. De oplevering staat gepland voor eind 2019.