Zakenbank Stifel neemt MainFirst over

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zakenbank en beleggingsadviseur Stifel Financial neemt zijn kleinere Duitse branchegenoot MainFirst over. Door de overname kunnen Stifel en zijn Londense dochteronderneming financiële diensten blijven verlenen in de Europese Unie na de brexit.

Er werd geen overnamesom vermeld. De deal betreft de activiteiten van MainFirst in Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. De vermogensbeheeractiviteiten van MainFirst vallen buiten de transactie, want die werden eerder dit jaar afgesplitst van de bank. De overname moet begin volgend jaar afgerond worden.

Stifel en MainFirst leveren naast financiële diensten ook beleggingsadviezen, waaronder over in Amsterdam genoteerde bedrijven.