KOPENHAGEN (AFN/BLOOMBERG) - Danske Bank ziet na zijn topman ook voorzitter Ole Andersen vertrekken wegens een groot witwasschandaal. De positie van Andersen was onhoudbaar na kritiek van een aantal grote aandeelhouders, zo maakte de Deense financieel dienstverlener bekend.

De grootste bank van Denemarken wordt beticht van witwaspraktijken via een onderdeel in Estland, dat tussen 2007 en 2015 miljarden euro's aan dubieuze geldstromen verwerkte. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Deense en Amerikaanse autoriteiten onderzoeken de affaire.

Andersen heeft als voorzitter een vergelijkbare taak met die van de president-commissaris. Hij wordt opgevolgd door Karsten Dybvad, die nu nog aan het roer staat van een grote Deense werkgeversorganisatie. Topman Thomas Borgen kondigde in september al zijn vertrek aan, maar hij blijft nog in functie tot er een geschikte opvolger is gevonden.