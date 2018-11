'ING zag niks verdachts in witwassen Curaçao'

Gepubliceerd op | Views: 1.233

ZWOLLE (ANP) - De ING-bank zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een middelgroot bedrijf op Curaçao. Dat beweerde advocaat Herman Loonstein van Omer G., een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak die dinsdag speelt bij de rechtbank in Zwolle.

In deze zaak wordt een familie uit Curaçao verdacht van het witwassen van in totaal ruim 322 miljoen dollar. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van een criminele organisatie die op grote schaal gebruik maakte van 'dollartoerisme' uit Venezuela. Venezolanen kochten zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kregen ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Dollars zijn op de Venezolaanse markt meer waard dan daarbuiten omdat buitenlandse valuta's er schaars zijn.

Een deel van de vermeende witwasoperatie is beschreven in het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van ING. De bank kwam begin september een schikking overeen met het OM omdat die tekort was geschoten bij het voorkomen van witwassen.