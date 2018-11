Ruim twintig keer meer winst voor Petrobras

Gepubliceerd op | Views: 674

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft in het derde kwartaal van dit jaar twintig keer meer winst gemaakt in vergelijking met een jaar eerder. Hogere olieprijzen stuwden het resultaat. Een vat olie was in de meetperiode gemiddeld een derde duurder.

Petrobras sloot het kwartaal af met een winst van 6,6 miljard real (1,5 miljard euro), tegen 266 miljoen real een jaar eerder. Destijds kampte het bedrijf ook met kosten voor een regeling met de belastingdienst en de mindere verkoop van brandstofderivaten. De omzet van Petrobras steeg de voorbije maanden met circa een kwart tot ruim 98 miljard real.

De winst had overigens nog hoger uit kunnen vallen. Petrobras maakte eind september bekend honderden miljoenen te betalen in een schikking rond de grote smeergeldaffaire bij het bedrijf. Zonder de boete zou Petrobras meer dan 10 miljard real winst hebben gemaakt.

Petrobras wist verder zijn enorme schuldenberg met 14 procent te verlagen tot omgerekend 64 miljard euro. Om de tekorten verder terug te brengen wil Petrobras voor 18 miljard euro aan onderdelen verkopen.