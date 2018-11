Esperite komt met uitbreiding portfolio

Esperite breidt productportefeuille uit

dinsdag 6 november 2018 09:32



Betreft portefeuille extracellulaire vesicles.



(ABM FN-Dow Jones) Esperite heeft samen met The Cell Factory zijn productportefeuille omtrent extracellulaire vesicles uitgebreid met een kandidaatmiddel voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie. Dit maakte het Zutphense stamcelbedrijf dinsdag bekend.



The Cell Factory rondde in samenwerking met de Italiaanse Universiteit van Padova een zogenoemde preklinische in-vivo test af met het kandidaatmiddel CF-MEV-132 voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie (BDP). BDP is een ziekte waarbij de baby moeite heeft met ademhalen, hetgeen vooral voorkomt bij baby's die te vroeg zijn geboren.



CF-MEV-132 is volgens Esperite veilig en efficiënt gebleken in het beperken van longschade als gevolg van BDP. Het kandidaatmiddel werd getest op ratten. The Cell Factory bereidt momenteel een klinische test op mensen voor.



Het aandeel Esperite koerste dinsdagochtend 0,4 procent lager op 0,17 euro.



Door: ABM Financial News