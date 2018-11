Esperite komt met uitbreiding portfolio

Een vreemd verhaal, want Esperite heeft helemaal geen 'portfolio met ontstekingsremmende geneesmiddelen'.

Dit soort testen met geneesmiddelen kosten honderden miljoenen en duren minstens 5 tot 10 jaar.



Het is dus fakenieuws om de koers wat omhoog te duwen zodat ESGOF weer een hoop nieuwe aandelen kan dumpen.



We hebben dit soort berichten al zo vaak gezien zonder dat er ooit enige resultaten bekend gemaakt zijn.



Het is een puur voorbeeld van beleggersbedrog.