Bonden beginnen reeks stakingen bij garages

NIEUWEGEIN (AFN) -

NIEUWEGEIN (AFN) - Bij garagebedrijven zullen komende weken meerdere onaangekondigde stakingen plaatsvinden. Volgens vakbondsbestuurder Albert Kuiper van FNV blijven de acties net zo lang doorgaan tot de werkgevers op de eisen van de bonden ingaan.

Zo'n 150 monteurs van autogarage Stern in Nieuwegein en enkele andere garages leggen dinsdag al het werk neer. De actie heeft mogelijk ook gevolgen voor Mercedes-dealers in de rest van het land. Vanuit Nieuwegein worden Mercedes-onderdelen geleverd aan andere garages. Als die dealers onderdelen niet meer op voorraad hebben, dan kunnen reparaties van Mercedessen vertraging oplopen, aldus de vakbonden.

Het gaat om een cao voor zo'n 85.000 mensen. De medewerkers verzetten zich onder meer tegen het verplicht stellen van werken op zaterdag. Werkgeversorganisatie BOVAG probeerde de partijen op het laatste moment nog terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. BOVAG is nu bereid het verplicht werken op zaterdag te schrappen als het maximum aantal vrijwillig in te roosteren zaterdagen opgeschroefd kan worden. Maar de bonden vinden dat de werkgevers met meer over de brug moeten komen.