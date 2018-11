Value8 verkoopt Ceradis-belang aan Van Herk

Gepubliceerd op | Views: 329 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij Value8 verkoopt het meerderheidsbelang in Ceradis aan Van Herk Investments. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Met de transactie is een bedrag van 10,2 miljoen euro gemoeid.

Ceradis, een spin-off van Wageningen Universiteit & Research, ontwikkelt en produceert milieuvriendelijke gewasbeschermingsproducten. Value8 is sinds 2010 bij Ceradis betrokken, aanvankelijk als 25 procent- aandeelhouder. Later deed Value8 additionele investeringen en verkreeg het een meerderheidsbelang. Vorig jaar kwam de omzet van Ceradis uit op 2,4 miljoen euro.

Het totaalbedrag van 10,2 miljoen euro dat Value8 krijgt is verdeeld in 8,3 miljoen euro voor de aandelen en 1,9 miljoen euro voor de in 2018 verstrekte leningen. De transactiewaarde ligt volgens Value8 1,1 miljoen euro boven de boekwaarde ultimo juni.