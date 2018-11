Hugo Boss blij dat zomer voorbij is

Gepubliceerd op | Views: 390

METZINGEN (AFN/BLOOMBERG) - Modemerk Hugo Boss heeft in het derde kwartaal last gehad van de warme Europese zomer. Klanten gingen liever iets anders doen dan winkelen en daardoor bleven de winst en omzet achter. Het Duitse bedrijf rekent op een beter vierde kwartaal, zodat de jaardoelstellingen wel gehaald worden.

De nettowinst van Hugo Boss bedroeg 66 miljoen euro op een omzet van 710 miljoen euro. Analisten hadden in doorsnee gerekend op ruim 77 miljoen euro winst en ruim 714 miljoen euro aan opbrengsten.

Topman Mark Langer verwacht een ,,sterke versnelling'' van de winst en omzet in het vierde kwartaal. ,,We zijn daarom vol vertrouwen dat we onze doelstellingen voor het hele jaar zullen behalen. Ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar weer een duurzame winstgevende groei behalen.''