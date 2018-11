'Verkiezingen VS in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.749 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag hoger te openen. Ook de andere beurzen in Europa zullen waarschijnlijk met winsten beginnen. De aandacht gaat vooral uit naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en de Italiaanse begrotingsperikelen.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus voor de zogeheten midterms. Alle 435 zetels in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden staan op het spel, plus een deel van de zetels in de Senaat. De Republikeinse Partij van president Donald Trump heeft momenteel een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, die samen het Congres vormen.

Op het Damrak opende Hunter Douglas de boeken. De raambekleder boekte in de eerste negen maand van het jaar een omzet van 2,7 miljard dollar en winst van 181,7 miljoen dollar. Het bedrijf voorziet een aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië en een verbetering van het economische klimaat in Latijns-Amerika.

Uitzendmarkt

Aan het analistenfront werd Jefferies positiever over verlichtingsbedrijf Signify, schroefde Kepler Cheuvreux zijn aanbeveling voor detacheerder Brunel op en verhoogde Bank of America Merrill Lynch het advies voor telecomconcern KPN. Goldman Sachs herstart het volgen van kunstmestproducent OCI met een koopadvies en Kepler Cheuvreux verlaagde zijn advies voor groothandelsbedrijf Sligro.

Ook Randstad staat in de belangstelling na de resultaten van de Zwitserse concurrent Adecco. De grootste uitzender ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet geholpen door positieve ontwikkelingen op de Franse uitzendmarkt. De winst steeg flink en werd positief beïnvloed door de verkoop van dochter Beeline.

BMW

TomTom staat eveneens in het nieuws. BMW-motorrijders kunnen vanaf dinsdag navigeren met kaarten van TomTom. Die zijn geïntegreerd in de nieuwste versie van de BMW Motorrad-app. Financiële details van de deal werden daarbij niet gegeven.

De Europese beurzen bleven maandag dicht bij huis. De AEX-index steeg een fractie tot 521,94 punten en de MidKap daalde 1 procent tot 745,24 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,2 procent, Londen steeg juist 0,2 procent en Parijs sloot min of meer onveranderd. Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.461,70 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in.

De euro noteerde op 1,1412 dollar, tegen 1,1401 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 62,87 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 72,72 dollar per vat.