Toyota voert prognose op na besparingen

TOKIO (AFN/RTR) - Toyota heeft de verwachtingen voor de winst en omzet verhoogd. Dat is onder meer het gevolg van fikse kostenbesparingen die de Japanse autobouwer de afgelopen tijd doorvoerde. Ook voorziet Toyota dat de autoverkopen de komende tijd wereldwijd zullen aandikken.

Toyota rekent nu op een operationele winst in het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart van 2,3 biljoen yen. Dat is omgerekend circa 17,8 miljard euro. Eerder werd nog gesproken van een resultaat van iets meer dan 2,1 biljoen yen. De omzetverwachting ging licht omhoog, naar 29,5 biljoen yen.

De opwaardering van de prognose volgt op een moment dat de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China toenemen. Ook is er onzekerheid over het mogelijk verhogen van importtarieven voor auto's in de Verenigde Staten. Maar de onderneming denkt dalende winstmarges in de Verenigde Staten te kunnen compenseren.

Aanhoudende groei

Het afgelopen tweede kwartaal profiteerde Toyota van aanhoudende groei in Europa en Azië. Toyota zag de operationele winst met 11 procent stijgen tot 579,1 miljard yen. Dat was meer dan een jaar eerder, maar minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Het concern wil verder zijn verkopen in China opvoeren. Toyota zag de Lexus-verkopen in de op een na grootste economie duidelijk groeien, na het verlagen van importtarieven op auto's door Peking. De Lexus-modellen worden in Japan gefabriceerd.