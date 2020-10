Franse statistiekbureau: economisch herstel stagneert

Gepubliceerd op | Views: 1.734 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse economie zal in de laatste drie maanden van dit jaar naar verwachting niet meer groeien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Daarmee komt het herstel na de economische klap van de coronapandemie tot stilstand, waarschuwt het Franse nationale statistiekbureau Insee. De grootste oorzaak van die stagnatie is de opleving van het aantal nieuwe coronabesmettingen, die voor grote onzekerheid zorgt onder ondernemers en huishoudens.

Aanvankelijk rekende Insee erop dat het bruto binnenlands product (bbp) van Frankrijk in het vierde kwartaal met 1 procent zou groeien op kwartaalbasis. Dat cijfer is nu bijgesteld naar 0 procent groei, onder andere doordat ongerustheid de dienstensector regeert.

Vervoersbedrijven bars, restaurants en hotels zullen het zwaar krijgen als er nieuwe lockdownmaatregelen worden afgekondigd. In Parijs is al ingegrepen in de horeca. Cafés in de metropool moeten de komende twee weken dicht om de tweede coronagolf te beteugelen.

De toegenomen onzekerheid zorgt er volgens Insee ook voor dat huishoudens uit voorzorg geld oppotten. Die spaarzin drukt vervolgens op de consumentenuitgaven.

In het tweede kwartaal kromp de Franse economie in recordtempo, met 13,8 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Insee verwacht in het derde kwartaal een sterke opleving, maar door de stagnatie in de het slotkwartaal verwacht het statistiekbureau voor heel 2020 een krimp van rond de 9 procent van het bbp.

Net zoals in Nederland stijgt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Frankrijk hard. Afgelopen zaterdag meldde het land bijna 17.000 besmettingen in een etmaal, wat een nieuw record was. Christine Lagarde, president van de Europese Cenrtrale Bank (ECB), waarschuwde eerder op dinsdag al dat een tweede coronagolf het economisch herstel in de eurozone bemoeilijkt.