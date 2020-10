Gemengd beeld op Wall Street

Fed-voorzitter Powell waarschuwde vandaag dat het herstel van de Amerikaanse economie na de klap van de coronapandemie in gevaar komt



, als er niet snel aanvullende hulp vanuit de overheid komt.



Volgens de centrale bankier moet het devies zijn om liever te veel dan te weinig middelen voor economische steun beschikbaar te stellen.



„Te weinig steun leidt tot zwak herstel, wat voor onnodige moeilijkheden zorgt bij huishoudens en bedrijven”, zei Powell.



„Daarentegen lijken de risico’s van te veel steun, voorlopig, veel kleiner.



Zelfs als de steunmaatregelen uiteindelijk ruimer blijken dan nodig was, is het alsnog geen verspilde moeite.”



. Maar er staat al weer een nieuwe afspraak ingepland met minister Steven Mnuchin (Financiën).



Het Jojo effect blijft dus vandaag weer even .