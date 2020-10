Gemengd beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.478

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers maakten een pas op de plaats na de aanzienlijke winsten op maandag, toen Wall Street verheugd reageerde op het nieuws dat de met corona besmette president Donald Trump het ziekenhuis zou verlaten. De aandacht ging nu uit naar een waarschuwing van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell over uitblijvende fiscale steun.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 28.252 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 3415 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.321 punten.

Artsen van Trump maakten maandag bekend dat hij naar huis mocht. Volgens zijn artsen vertoonde de president dinsdag geen symptomen van Covid-19 meer. Vrijdag zorgde de bekendmaking van zijn coronabesmetting nog voor een val van de aandelenmarkten, door de grote onzekerheid die het nieuws teweegbracht.

Fed-preses Powell waarschuwde dat het herstel van de Amerikaanse economie na de klap van de coronapandemie in gevaar komt als er niet snel aanvullende steun vanuit de overheid komt. In zijn toespraak voor de National Association for Business Economics stelde hij verder dat het beter is om met te veel dan met te weinig extra stimuleringsmaatregelen te komen.

Boeing daalde 2,6 procent. De vliegtuigmaker verlaagde zijn langetermijnverwachtingen voor het aantal verkochte vliegtuigen aanzienlijk. Zo denkt het concern de komende tien jaar 11 procent minder vliegtuigen af te leveren dan vorig jaar werd voorspeld.

BioNTech werd bijna 7 procent hoger gezet. Het potentiële coronavaccin dat de farmaceut met Pfizer (min 0,1 procent) ontwikkelt, wordt via een versnelde methode beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau.

De euro was 1,1777 dollar waard, tegenover 1,1786 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent in waarde tot 40,45 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder tot 42,20 dollar per vat.