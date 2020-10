AEX duikt tussentijds in de min

Gepubliceerd op | Views: 2.405

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index is dinsdagmiddag in het rood gedoken, na winsten eerder op de dag. Daarmee viel de hoofdgraadmeter in Amsterdam uit de toon in Europa, waar voornamelijk groene koersenborden te zien waren. Beleggers verwerkten het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump het ziekenhuis heeft verlaten en is teruggekeerd in het Witte Huis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond 16.00 uur 0,2 procent lager op 557,03 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 835,43 punten, mede dankzij forse winsten van PostNL. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent.

PostNL (plus 11,9 procent) was de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. De post- en pakketbezorger is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van. In juli krikte het bedrijf zijn winstprognose ook al op.

In de AEX profiteerde olie- en gasconcern Shell van de opgelopen olieprijzen van de afgelopen dagen. Het aandeel stond 2,6 procent hoger. De sterkste stijger was evenwel Aegon met een winst van 5,1 procent. ABN AMRO volgde met een plus van 4,1 procent. De bank zal eind november meer duidelijkheid geven over de nieuwe strategie. Het financiële concern kan nu al zeggen dat er "duidelijke keuzes" gemaakt gaan worden.

In Frankfurt won Daimler bijna 1 procent na een strategie-update. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz wil een leidende verkoper worden van elektrische auto's en meldde enig herstel van de verkopen in het voorbije kwartaal. Puma verloor dik 1 procent. Het Franse modehuis Kering (min 0,9 procent) verkoopt een deel van zijn belang in de Duitse sportkledingfabrikant.

Suez kreeg er bijna 4 procent bij in Parijs. Het Franse nutsbedrijf Veolia (plus 1,5 procent) neemt voor 3,4 miljard euro een groot belang in zijn Franse branchegenoot en wil een bod op heel Suez gaan uitbrengen.

De euro was 1,1784 dollar waard, tegenover 1,1787 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder op 40,53 dollar. Brentolie klom 3,1 procent in prijs tot 42,57 dollar per vat.