Weinig beweging na openingsbel op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag kort na de openingsbel niet ver van hun slotstanden van een dag eerder gekomen. Beleggers maakten een pas op de plaats na de aanzienlijke winsten op maandag, toen Wall Street verheugd reageerde op het nieuws dat de met corona besmette president Donald Trump het ziekenhuis zou verlaten. De aandacht is verder gericht op een speech van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell.

De Dow-Jonesindex noteerde in de eerste handelsminuten 0,2 procent hoger op 28.200 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 3410 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in op 11.321 punten.

Artsen van Trump maakten maandag bekend dat hij naar huis mocht, maar dat hij qua gezondheid nog niet helemaal uit de problemen was. Vrijdag zorgde de bekendmaking van zijn coronabesmetting nog voor een val van de aandelenmarkten, door de grote onzekerheid die het nieuws teweegbracht.

Beleggers zullen bij de toespraak van Powell vooral aandacht hebben voor zijn opmerkingen over de nood van een extra steunpakket vanuit de Amerikaanse overheid. Een nieuw biljoenenpakket is mogelijk nodig, maar een politiek akkoord daarover tussen Democraten en Republikeinen lijkt nog ver weg.

De farmaceuten Pfizer en BioNTech noteerden respectievelijk vlak en bijna 5 procent hoger. Het potentiële coronavaccin dat de twee bedrijven ontwikkelen wordt via een versnelde methode beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau.