'Wall Street blijft dicht bij huis'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen lijken dinsdag met kleine uitslagen aan de handel te beginnen. Beleggers op Wall Street kijken vooral uit naar een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell over de economische vooruitzichten.

De financiële markten zijn erg benieuwd naar wat Powell te zeggen heeft, omdat het Congres in Washington er nog altijd niet in geslaagd is met een nieuw steunpakket voor de economie te komen. Powell had eerder juist benadrukt dat er een grens is aan wat centrale banken op dit moment kunnen doen, en dat de bal in eerste instantie bij de overheid zou liggen.

Dinsdag vindt er ook weer op hoog niveau overleg plaats over het steunpakket. Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gaf maandag nog aan dat de besprekingen erg langzaam gingen. Maar er staat al weer een nieuwe afspraak ingepland met minister van Financiën Steven Mnuchin.

Maandag gingen de graadmeters op Wall Street nog met stevige plussen de handel uit. Wall Street reageerde verheugd op het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump maandagavond het ziekenhuis zou verlaten. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 1,7 procent hoger op 28.148,64 punten. De brede S&P 500 steeg 1,8 procent tot 3408,60 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 2,3 procent bij op 11.332,48 punten.

Verder is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) iets minder somber geworden over de vooruitzichten voor de wereldeconomie. Volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva ging het in het tweede en derde kwartaal mondiaal economisch gezien iets beter dan voorzien, waardoor nu een kleine opwaartse bijstelling van de prognose voor de wereldeconomie mogelijk is. Hoe de nieuwe ramingen precies uitpakken, maakt het IMF pas volgende week bekend.

Bij de bedrijven gaat de aandacht onder meer uit naar Alexion Pharmaceuticals. De biotechnoloog heeft de omzetverwachtingen voor 2020 flink verhoogd. Ook farmaceut Gilead, de maker van virusremmer remdesivir, was in het nieuws. In Nederland is de centrale remdesivir-voorraad, die wordt verspreid door het RIVM, helemaal op. Gilead meldde vorige week nog dat het "hard werkt om de productie op te voeren". Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de Nederlandse situatie.