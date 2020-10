Verkoop autoconcern Daimler toont herstel van crisis

Gepubliceerd op | Views: 1.781 | Onderwerpen: autoindustrie

STUTTGART (AFN) - De verkoop van het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart, is aan het herstellen van de coronacrisis. Volgens Daimler werden in het derde kwartaal wereldwijd 625.675 personenauto's van die merken verkocht, een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van dit jaar is nog altijd sprake van een verkoopkrimp met meer dan 13 procent.

Volgens Daimler werd met name in China goede zaken gedaan met de verkoop van zijn hoofdmerk Mercedes, met een plus van ruim 23 procent. In Europa was nog een lichte min te zien. In Noord-Amerika ging het om een sterkere verkoopdaling. De verkoop van Mercedes op de Duitse thuismarkt zat wel in de lift.

Het bedrijf uit Stuttgart hield dinsdag zijn beleggersdag. Daarbij werden nieuwe strategische plannen aangekondigd. Daimler wil een leidende speler worden op het gebied van elektrisch rijden. Zo komen er elektrische varianten van de sportieve auto's van dochtermerk AMG, de luxueuze limousines van Maybach en de terreinwagens van de Mercedes G-klasse.