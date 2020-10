Oliebedrijf Premier Oil fuseert met Chrysaor

Gepubliceerd op | Views: 2.757

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse oliebedrijf Premier Oil fuseert met branchegenoot Chrysaor om zo de grootste olie- en gasproducent in het Britse deel van de Noordzee te vormen.

Door de fusie ontstaat een concern dat dagelijks het equivalent van meer dan 250.000 vaten olie produceert. Het gecombineerde bedrijf heeft een beursnotering in Londen. Het grootste deel van het fusiebedrijf komt in handen van Chrysaor. Met de deal kan Premier Oil een moeilijke periode afsluiten, met een scherp gedaalde beurskoers en een schuldenherstructurering.

Het in 2007 opgerichte Chrysaor heeft in de afgelopen jaren zijn positie in de Noordzee steeds verder versterkt door de overnames van bezittingen van onder meer Shell en ConocoPhillips. Daarmee waren miljarden dollars gemoeid.

Het nieuwe fusiebedrijf zal worden geleid door de Amerikaanse Linda Cook, waarmee zij een van de weinige vrouwelijke bestuursvoorzitters in de olie-industrie wordt.