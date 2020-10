Danone verkoopt resterende belang Yakult

Gepubliceerd op | Views: 2.140

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Franse zuivelproducent Danone zet het resterende belang in zijn Japanse branchegenoot Yakult in de etalage, een belang van 6,61 procent. In maart 2018 verkocht de zuivelproducent al het grootste deel van zijn belang (21,29 procent) in het bedrijf, voor 1,3 miljard euro.

De bedrijven bevestigen dinsdag "hun toewijding aan de strategische samenwerking op lange termijn om probiotica te promoten". Bestaande commerciële partnerschappen, waaronder joint-ventures in India en Vietnam, blijven bestaan.

Danone gebruikte de opbrengst van de eerdere verkoop in 2018 onder meer om schuld af te lossen. Voor die verkoop probeerden de Fransen hun belang in Yakult juist uit te breiden, maar de Japanners verzetten zich tegen die stap.