KBC verlaagt advies Euronext naar hold

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities verlaagt zijn beleggingsadvies voor beursexploitant Euronext van accumulate naar hold, met een koersdoel van 98 euro. Volgens de bank is de koers van Euronext de afgelopen tijd sterk gestegen en moet nu even pas op de plaats worden gemaakt.

De belangrijkste aanjager van de koersstijging van Euronext komt volgens KBC door de overnamegesprekken met Borsa Italiana. Deze deal zou inmiddels zijn verwerkt in de koers. Totdat er meer concreet nieuws komt over Borsa Italiana is er weinig opwaarts potentieel voor Euronext, aldus KBC.

De bank stipt ook de transactiecijfers van Euronext aan. Die kwamen in september hoger uit dan in augustus, zoals was verwacht. KBC zegt dat de onrust op de beurzen door de coronacrisis blijft zorgen voor hogere handelsvolumes.

Het aandeel Euronext noteerde dinsdag omstreeks 09.50 uur een min van 1,6 procent op 103,70 euro.