'Winstverwachting PostNL hoger dan gedacht'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De nieuwe winstverwachting die PostNL heeft uitgesproken voor 2020 ligt hoger dan verwacht. Dat zegt KBC Securities. PostNL rekent nu op een genormaliseerde brutowinst van minstens 175 miljoen euro, terwijl KBC 165,7 miljoen euro had voorspeld.

PostNL wijst op de sterke operationele prestaties in het derde kwartaal. Verder werd een sale- en leaseback-overeenkomst gesloten van 150 miljoen euro voor vijf sorteercentra, waardoor de schuld wordt verlaagd. KBC zegt nu zijn ramingen voor heel 2020 en de eerste helft van 2021 opwaarts bij te stellen. De bank wijst wel op de onzekerheden die PostNL ziet voor het vierde kwartaal als gevolg van de tweede coronagolf. KBC heeft een buy-advies en verhoogt het koersdoel van 2,70 euro naar 2,90 euro.

Jefferies (hold) laat weten dat de schattingen voor de consensus waarschijnlijk naar boven moeten worden aangepast, in reactie op de hogere winstverwachting door PostNL. Volgens Jefferies waren de prestaties in het derde kwartaal solide. PostNL kondigde aan over 2020 weer dividend te willen gaan uitkeren. Jefferies stelt dat daarmee het dividend een jaar eerder wordt hersteld dan verwacht.

ING zei eveneens positief te zijn over het handelsbericht van PostNL en de hervatting van dividend. De bank schat dat het dividend over 2020 zal uitkomen op 0,18 tot 0,19 euro per aandeel. ING heeft PostNL op zijn Benelux favorietenlijst staan met een buy-advies en koersdoel van 3,40 euro.

Het aandeel PostNL noteerde dinsdagochtend omstreeks 10.10 uur een plus van 12,2 procent op 2,93 euro. Daarmee was het met afstand de sterkste stijger in de MidKap.