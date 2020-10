'Kleine openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 3.179

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting met een kleine winst openen. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. Beleggers verwerken de hogere slotstanden op Wall Street, waar de terugkeer van de Amerikaanse president Donald Trump naar het Witte Huis, na zijn behandeling in het ziekenhuis voor het coronavirus, voor opluchting zorgde. Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers na een handelsupdate.

Trump werd vrijdag opgenomen in het Walter Reed National Military Medical Center en keerde maandagavond (lokale tijd) terug in het Witte Huis. Volgens zijn artsen zal de president dinsdag in het Witte Huis een vijfde dosis van het antivirale middel remdesivir krijgen. Trump meldde zijn volgers op Twitter niet bang te zijn voor het coronavirus en beloofde dat er snel een vaccin komt.

PostNL is positiever gestemd over zijn resultaten voor heel 2020 en gaat zijn dividenduitkering weer hervatten. Daarnaast geeft de post- en pakketbezorger zijn werknemers een extraatje van 250 euro vanwege het harde werk tijdens de coronacrisis. Door de virusuitbraak werd veel meer online besteld en daar profiteerde PostNL van. In juli krikte het bedrijf zijn winstprognose ook al op.

ABN AMRO

ABN AMRO liet weten eind november meer duidelijkheid te geven over de nieuwe strategie van de bank. Op maandagochtend 30 november praat het financiële concern beleggers hierover bij. De bank kan nu al zeggen dat er "duidelijke keuzes" gemaakt gaan worden. Onder leiding van de eerder dit jaar aangetreden topman Robert Swaak werkt de bank al een tijdje aan het het uitstippelen van een nieuwe strategie.

Alfen gaat laadstations voor elektrische auto's leveren in de Londense wijk Newham. De laadstations zijn voor publiekelijk gebruik. Er werden geen financiële details over de opdracht gemeld. De eerste fase van het programma bestaat uit veertig Alfen Twin Dual Socket-stations met tachtig laadpunten. Alfen werkt bij de opdracht samen met laadpalenaanbieder Allego.

Koersen

De Europese beurzen begonnen de week met winst. De AEX-index eindigde 0,9 procent in de plus op 557,92 punten en de MidKap klom 1,2 procent tot 828,59 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent. Ook Wall Street ging duidelijk vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 1,7 procent hoger op 28.148,64 punten. De brede S&P 500 steeg 1,8 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 2,3 procent bij.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1787 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 39,33 dollar. Brentolie kostte ook 0,3 procent meer, op 41,43 dollar per vat.