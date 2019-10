Voorzichtige start cijferseizoen op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurzen staan voor een relatief rustige week. Voorzichtig begint de cijferperiode voor het derde kwartaal op gang te komen. In Amsterdam staat bovendien de beursgang van technologiebedrijf CM.com op stapel. Qua macro-economische cijfers gaat de aandacht vooral uit naar inflatiecijfers in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten. Ook de brexit, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump blijven de gemoederen bezighouden.

Op de Amsterdamse beurs openen uitbater van snellaadstations Fastned (dinsdag), maaltijdbestelsite Takeaway.com (woensdag) en apothekerstoeleverancier Fagron (vrijdag) de boeken. De beursgang van CM.com, dat een communicatieplatform biedt waarmee bedrijven contacten met klanten kunnen onderhouden op diverse manieren, staat ook vrijdag gepland. Buiten Nederland geven bedrijven als Samsung Electronics, LVMH en Givaudan een inkijkje in de prestaties van het afgelopen kwartaal.

Inflatiecijfers uit onder meer Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten worden deze week ook bekendgemaakt, net als gegevens over de industriële productie in onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In die laatste twee landen is angst voor een recessie. Voor het Verenigd Koninkrijk zijn ook cijfers over de bouw van belang. Die sector heeft te lijden onder de brexitonzekerheid.

VS

Uit de VS komen verder cijfers over groothandelsvoorraden, producentenprijzen en consumentenvertrouwen. Ook geeft de Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering vrij.

De ontwikkelingen over de brexit staan opnieuw in de belangstelling. Deze week moet duidelijk worden of er verder onderhandeld kan worden over het voorstel van premier Boris Johnson om een nieuw akkoord te sluiten. Bovendien wordt het Britse Lagerhuis deze week alsnog met reces gestuurd in afwachting van een speech van koningin Elizabeth een week later.

China

De handelsspanningen tussen de VS en China blijven ook boven de markt hangen in aanloop naar nieuw overleg deze maand. Amerikaanse heffingen op Europese goederen na een uitspraak van wereldhandelsorganisatie WTO verhoogden de spanningen tussen de VS en Europa bovendien.

In de VS speelt daarnaast de impeachment-procedure tegen Trump. Een tweede klokkenluider heeft zich gemeld.

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 564,59 punten. De MidKap kreeg er 1 procent bij tot 811,43 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt werden tot 1,2 procent hoger gezet. In New York ging de Dow-Jonesindex met een winst van 1,4 procent de dag uit en bereikte een stand van 26.573,72 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 1,4 procent tot 2952,01 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 1,4 procent aan tot 7982,47 punten.