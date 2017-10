Lager slot voor beurs Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam is vrijdag met verlies de handel uitgegaan. Elders in Europa waren ook overwegend lagere koersen te zien. Beleggers verwerkten een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt en hielden de ontwikkelingen rond de politieke crisis in Spanje in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde een min van 0,6 procent op 539,90 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 825,30 punten. Londen won 0,2 procent. Parijs daalde 0,4 procent en Frankfurt leverde 0,1 procent in.

De hoofdindex in Madrid ging 0,4 procent omlaag. Het Catalaanse parlement wil maandag debatteren over de mogelijke onafhankelijkheid van de regio. Het Spaanse grondwettelijke hof heeft de zitting echter verboden.

Unilever verliest

Unilever verloor 1,3 procent en behoorde daarmee tot de grootste dalers in de AEX. De veiling van de margarinetak van het levensmiddelenconcern heeft volgens persbureau Reuters tot dusver vooral belangstelling gewekt van investeringsmaatschappijen. Spelers uit de levensmiddelenbranche zelf zien af van een overnamebod. Digitaal beveiliger Gemalto stond bovenaan met een plus van 1,5 procent.

Hekkensluiter in de MidKap was bodemonderzoeker Fugro met een min van 2,8 procent. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop met een winst van 2,6 procent. Bij de kleinere bedrijven kreeg Brunel er 3,7 procent bij. Analisten van ING schroefden het beleggingsadvies voor de detacheerder op naar kopen.

EasyJet omlaag

In Londen daalde easyJet 1,6 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij zag de winst afgelopen boekjaar verder afnemen. Het bedrijf vervoerde een recordaantal passagiers en zag zijn vliegtuigen nog nooit zo vol zitten. Maar dat werd tenietgedaan door aanhoudend zware druk op de ticketprijzen.

Ryanair zakte in Dublin 2,5 procent. De Ierse prijsvechter heeft zijn piloten loonsverhoging beloofd en meer baanzekerheid. Ryanair begon afgelopen maand met het schrappen van duizenden vluchten, mede doordat piloten nog een berg verlofdagen moesten opmaken.

De euro was 1,1730 dollar waard, tegen 1,1710 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent minder op 49,35 dollar. De prijs van Brentolie zakte 2,7 procent tot 55,45 dollar per vat.